معارك مستمرة عشية الهدنة في سوريا

تقاتل القوات الحكومية وفصائل المعارضة فيما يبدو لتعزيز مواقعها في عدة مناطق في سوريا عشية هدنة بين الحكومة ومعظم جماعات المعارضة تستهدف تخفيف معاناة المدنيين.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات جرت حول حلب ودمشق مع تقدم القوات الحكومية في مناطق جبلية بشمال غرب البلاد في حين أشارت قوات المعارضة في الجنوب الغربي إلى جهود لتحسين مواقعها قبل توقف القتال المقرر يوم الاثنين.

وأدت الحرب السورية المستمرة منذ خمس سنوات إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد نحو 11 مليون شخص أي نصف عدد السكان قبل اندلاع الحرب ما فجر أزمة لاجئين في الشرق الأوسط وأوروبا وتسبب في هجمات تستلهم فكر المتشددين في أنحاء العالم.

وما يظهر البعد العالمي للحرب أن رئيس النظام السوري بشار الأسد يحظى بدعم سلاح الجو الروسي والحرس الثوري الإيراني وميليشيات شيعية من العراق ولبنان في حين تحصل المعارضة على دعم من الولايات المتحدة وتركيا وبعض دول الخليج العربي.

وانهارت اتفاقات سلام سابقة خلال أسابيع حيث اتهمت الولايات المتحدة الأسد وحلفاءه بمهاجمة جماعات المعارضة والمدنيين.

وقتلت غارات جوية استهدفت مناطق تسيطر عليها المعارضة عشرات الأشخاص أمس السبت.

وقال قيادي في المعارضة السورية اليوم الأحد إن فصائل معارضة ستصدر بيانا للترحيب بالاتفاق الروسي الأمريكي بشأن الهدنة وتوصيل المساعدات في سوريا لكن لها تحفظات على طريقة التعامل مع الانتهاكات من جانب الحكومة.

وقال زكريا ملاحفجي من تجمع (فاستقم) في حلب إن جماعات المعارضة "تشعر أنها غُبنت ولم تستشار أصلا (في أمر الاتفاق) مشيرا إلى أن "قسما كبيرا من الاتفاق يخدم النظام ولا يضغط عليه ولا يخدم الشعب السوري".

ولم تصدر الحكومة السورية تعليقا رسميا على الهدنة لكن وسائل الإعلام السورية نقلت أمس السبت عن مصادر وصفتها بأنها خاصة قولها إن الحكومة أعطت موافقتها.

ورحبت إيران اليوم (الأحد) بالاتفاق.

ولن يشمل وقف إطلاق النار الجماعات المتشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام التي كانت تعرف من قبل باسم جبهة النصرة حتى قطعت صلاتها التنظيمية مع تنظيم القاعدة وغيرت اسمها.

وأمس السبت حذرت الولايات المتحدة مقاتلي المعارضة من "عواقب وخيمة" إن تعاونوا مع جبهة فتح الشام التي قاتلت إلى جانب مجموعة من الفصائل المسلحة من المعارضة الرئيسية والإسلامية في عدة معارك طاحنة في الأسابيع الأخيرة في جنوب حلب.

وقالت جبهة أحرار الشام إحدى أكبر الجماعات الإسلامية بين فصائل المعارضة التي قاتلت إلى جانب جبهة فتح الشام إنها لم تعلق بعد على الاتفاق لكنها ستصدر بيانا في وقت لاحق مع جماعات أخرى.

وفي محافظة اللاذقية قال المرصد السوري إن الاشتباكات العنيفة استمرت اليوم الأحد بعد يومين من شن الجيش وحلفائه هجوما حول عدة قرى قرب الطريق الساحلي الرئيسي إلى حلب مستخدما المدفعية الثقيلة وعشرات الغارات الجوية.

وتحدثت تقارير عن مزيد من الغارات الجوية على حلب ومحافظة إدلب اليوم (الأحد) بعد مقتل عشرات الأشخاص في قصف جوي أمس السبت.

وقال المرصد السوري إن ضربات جوية على مدينة "سراقب" استهدفت "مركزا للدفاع المدني مخلفة جرحى ودمارا في المعدات والآليات".

وكان وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف قد وقعا اتفاقا يهدف إلى إرساء هدنة سورية بين نظام بشار الأسد وفصائل المعارضة.

ويبدأ تطبيقه اعتبارا من أول أيام عيد الأضحى (الاثنين 12 سبتمبر/أيلول 2016).

ويقضي الاتفاق بين بنوده بامتناع النظام السوري عن القيام بأي أعمال قتالية في المناطق التي توجد فيها المعارضة المعتدلة، والتي سيتم تحديدها بدقة وفصلها عن المناطق التي توجد فيها جبهة فتح الشام (أو جبهة النصرة سابقا).

ووقف كل عمليات القصف الجوي التي يقوم بها النظام في مناطق أساسية سيتم تحديدها، وبالخصوص وقف القصف بالبراميل المتفجرة واستهداف المدنيين.

كما يقضي الاتفاق بوقف المعارضة الأعمال القتالية.

كما يمتنع الطرفان عن شن هجمات ومحاولة إحراز تقدم على الأرض على حساب الطرف الملتزم بوقف إطلاق النار.

كما اتفق الطرفان على إدخال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، بما فيها حلب.