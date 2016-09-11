كلينتون تأسف لوصف بعض مؤيدي ترامب بأنهم "سلة من البائسين"

هيلاري كلينتون ودونالد ترامب

عبرت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم السبت عن أسفها لوصف نصف مؤيدي منافسها الجمهوري دونالد ترامب بأنهم ينتمون "لسلة من البائسين".

وقالت كلينتون في بيان في اليوم التالي لتلك التصريحات التي أدلت بها في مؤتمر لجمع التبرعات في نيويورك "الليلة الماضية استخدمت التعميم بشكل مبالغ فيه ولم يكن ذلك فكرة جيدة. أنا آسفة لقول كلمة نصف .. كان ذلك خطأ."

وأضافت قائلة "لكن ترامب بنى حملته على نطاق واسع على الأفكار المسبقة وجنون العظمة… لن أتوقف عن انتقاد خطاب التعصب والعنصرية في حملته."

كانت كلينتون قالت إن نصف أنصار ترامب ينتمون إلى "سلة من البائسين" من العنصريين ومناهضي المرأة ومن كارهي المثليين والأجانب والمسلمين.

وأضافت إن ترامب أجج الخطاب المفعم بالكراهية بتصرفاته كمرشح للبيت الأبيض في الانتخابات التي ستجرى في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.