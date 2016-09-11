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شركة طيران إندونيسية تحظر استخدام "نوت 7" على رحلاتها

11/9/2016

سامسونغ سحبت أجهزة نوت 7 بسبب عيوب في التصنيع

فرضت شركة الطيران الوطنية الإندونيسية " غارودا " الأحد حظرا على استخدام المسافرين لهواتف "سامسونغ غالاكسى نوت 7" الذكية الجديدة على رحلاتها وكذلك منع شحن هذه الهواتف في أعقاب توصية إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بسحب هذا النوع من الهواتف الذكية من السوق.

ونقلت صحيفة "جاكرتا غلوب" الإندونيسية على موقعها الإليكتروني عن "بينى بوتاربوتار" نائب رئيس إدارة الاتصالات بشركة الطيران الإندونيسية غارودا في بيان صدر الأحد قوله  "تحث بشدة شركة غارودا إندونيسيا الركاب على عدم تشغيل الجهاز ، ولا حتى ضبطه على وضع الطيران ( الذى يوقف الترددات اللاسلكية للهاتف الذكي أثناء تشغيل الطائرة) ولا إعادة شحنه أو حتى وضعه داخل حقائبهم التي تحفظ في مخزن الأمتعة بالطائرة ".

وذكر نائب رئيس إدارة الاتصالات بشركة غارودا أن الشركة قررت فرض حظر على الهاتف إثر إصدار هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية لمذكرة رسمية في الثامن من الشهر الجاري تطالب بتجنب استخدام  الجهاز الذى أثيرت حوله ضجة بعد تواتر تقارير عن انفجار بطارية الجهاز واشتعال النار فيها بعد عملية إعادة الشحن أو خلالها.

وكانت شركة سامسونغ قد سحبت نحو 2.5 مليون جهاز غالاكسي نوت7 من جميع أنحاء العالم وذلك بسبب بعض الوحدات المعيبة في بطاريات هذه الهواتف والتي أدت إلى انفجار البطارية عند عملية إعادة الشحن أو خلالها.

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