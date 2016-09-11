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شاهد: 5 أهداف رائعة يتصدر بها ريال مدريد الدوري الإسباني

10/9/2016

انفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الأسباني بعدما تغلب على ضيفه أوساسونا 5-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة الأسبانية مدريد.

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لريال مدريد في الدقيقة السادسة ثم أضاف دانيلو دا سيلفا وسيرجيو راموس الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 40 و45.

وفي الشوط الثاني أضاف بيبي ولوكا مودريتش الهدفين الرابع والخامس للريال في الدقيقتين 56 و62 ثم رد أوساسونا بهدفين سجلهما البديل أوريول رييرا في الدقيقة 64 والمدافع دافيد غارسيا في الدقيقة 78.

وأهدر البديل الآخر لأوساسونا، روبرتو توريس فرصة التسجيل في الدقيقة 72 من ضربة جزاء حيث تصدى كيكو كاسيا حارس مرمى ريال مدريد للكرة.

وكان ريال مدريد الفريق الأفضل والأخطر هجوميا على مدار شوطي المباراة وصنع عددا كبيرا من الفرص التهديفية التي كانت كفيلة بانتصار أكبر لكن لاعبيه اكتفوا بخماسية في شباك أوساسونا العائد لدوري الدرجة الأولى بعد موسمين تنافس خلالهما في دوري الدرجة الثانية.

أما أوساسونا فقد نجح في تقديم عرض قوي لفترة خلال الشوط الأول ثم بدا منهارا بعد نهاية الشوط بثلاثية للريال، لكنه انتفض خلال آخر نصف ساعة من المباراة ليسجل هدفين كما أهدر فرصة هدف آخر من ضربة الجزاء.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى تسع نقاط لينفرد بالصدارة بينما تجمد رصيد أوساسونا عند نقطة واحدة.

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