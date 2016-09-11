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شاهد: هزيمة مروعة لبرشلونة في عقر داره

10/9/2016

وجه ديبورتيفو ألافيس صدمة مدوية  لبرشلونة وجماهيره وتغلب عليه في عقر داره 2 / 1 اليوم السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب "كامب نو" افتتح ديبورتيفو ألافيس التسجيل بهدف أحرزه ديفيرسون سيلفا في الدقيقة 36 ثم أدرك الفرنسي جيريمي ماثيو التعادل لبرشلونة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ثم تقدم ألافيس من جديد عن طريق إيباي جوميز في الدقيقة 64.       

وفضل لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين على رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز وأندريس إنييستا، ثم دفع بهم خلال آخر نصف ساعة من المباراة ليضغط  الفريق بقوة لكن كل محاولاته باءت بالفشل لتنتهي المباراة بانتصار مفاجئ  لألافيس على ملعب "كامب نو".

ورفع ألافيس رصيده إلى خمس نقاط ، بينما تجمد رصيد برشلونة عند ست نقاط ليظل في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف لاس بالماس وبفارق نقطة واحدة خلف أشبيلية وثلاث نقاط خلف ريال مدريد المتصدر.

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