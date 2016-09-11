شاهد: مصممة أزياء أردنية تحيي أساليب النسيج القديمة

أقامت مصممة الأزياء الأردنية راية قساسية هيكلا خلابا قامت خلاله بتكبير "غرزة" النسيج التقليدية في معرض أسبوع عمان للتصميم في تمجيد لأساليب النسيج الأردنية القديمة.

وقال المنظمون إن المعرض اجتذب آلاف الزوار من العديد من الدول المجاورة مثل لبنان والسعودية والأراضي الفلسطينية.

والهدف من أسبوع التصميم هو عرض المواهب وتشجيع نمو وتوسعة مجال التصميم في الأردن والشرق الأوسط.

والهيكل الذي أقامته قساسية على شكل شبكة من خيوط الصوف المنسوجة بالإبرة يرتفع بضعة أمتار ويمكن للزوار رؤيته من زوايا مختلفة.

والمفهوم وراء هذا التصميم هو فكرة قساسية التي تريد إلقاء الضوء على مهارات نسج الصوف.

ولتنفيذ هذا التصميم استخدمت قساسية 19 فتاة من مختلف أرجاء الأردن لنسج خيوط الصوف بطريقة التريكو بغرزة تقليدية قديمة.

وقالت نهى الأقطش إحدى العاملات في نسج التصميم إنها أمضت أياما طويلة في نسج الصوف في ظل طقس شديد الحرارة.

وأضافت الأقطش وهي مصممة جرافيك إنها استمتعت بالعمل على التصميم والعمل اليدوي في هذا المشروع.

وتقول الأقطش إنها عندما كانت صغيرة علمتها أمها نسج خيوط الصوف لكنها لم تكن تعلم إلى أين ستأخذها هذه الحرفة.

وقالت أم جميل والدة نهى الأفطش إنها فخورة بعرض عمل ابنتها في مثل هذا المعرض المهم.

وضم المعرض أعمال أكثر من مئة مصمم من الأردن والمنطقة عرضوا أعمالهم في ثلاثة مواقع مختلفة في وسط عمان.

وقال منظمو أسبوع التصميم إنهم يأملون في إلقاء الضوء على الأردن باعتباره مركزا للإبداع وللثقافة العربية الحديثة.

وحضرت الملكة رانيا افتتاح المعرض والتقت بعدد من المصممين. وتحدثت الملكة مع قساسية عن سبب استلهامها غرز نسيج الصوف التقليدية.

وانتهى أسبوع التصميم يوم التاسع من سبتمبر/أيلول واستمر تسعة أيام وشمل عدة ورش عمل ومعارض وعروض وبرامج تتعلق بالثقافة المحلية والإقليمية.