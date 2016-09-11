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شاهد: قرد يُعلِّم صغيره كيفية استخدام الـ"تابلت"!

11/9/2016

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Meipai مقطعاً مصوراً طريفاً جداً لقرد ذكي يعلم صغيره كيفية يستخدم جهاز الحاسوب اللوحي "تابلت" وفقاً لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلاً عن صحيفة الشعب الصينية.

وأظهر الفيديو القرد مضجعاً على سرير محتضناً ابنه بذراعه كأنما يشرح له درساً محاولاً نقل خبراته ومهاراته التكنولوجية للصغير، وظهر القرد الأب وهو يمرر أصابع يده بكل مهارة واحتراف على شاشة التابلت منسجماً بشكل رائع مع الموسيقى الناتجة عن لمس الشاشة.

وحصد الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات فضلاً عن مئات التعليقات ما بين الإعجاب والاندهاش والضحك والسخرية، حيث علق أحدهم بأن القرد وصغيره لطيفان جداً، فيما علق آخر بأن هذه قمة الجاذبية، وثالث أعجب بذكاء القرد.

من جانبها قالت إليسا ألين، المعنية بمكتب حقوق الحيوان ببريطانيا، إن القرود ذكية للغاية، يمكنها تلبية الاحتياجات الاجتماعية والمادية والنفسية المعقدة في الأسر، فهي حيوانات ليس مكانها بين أجهزة الكمبيوتر والملابس، لكنها تنتمي إلى حياة البرية حيث  يمكنهم التسلق والصعود والمطاردة وممارسة حياتها.

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