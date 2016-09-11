شاهد ـ في سوريا: "الخراف" في مأمن والشعب يُذبح

بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها سوريا تراجعت تجارة "الخراف" هذا العام بشكل كبير حتى في أوقات الذروة مثل فترة عيد الأضحى، وذلك في الوقت الذي يتواصل فيه "ذبح" آلاف السوريين بغارات النظام وحلفائه.

وقال مواطنون سوريون إن أسعار الأضاحي ارتفعت هذا العام ووصل بعضها إلى 75 ألف ليرة بدلا من 15 ألفا سابقا ما جعلهم يعزفون عن شرائها وتوفير ثمنها لأمور أخرى أكثر أهمية..

ميدانيا، لقى 10 مدنيين حتفهم وأُصيب 18 آخرون، اليوم (الأحد) جراء قصف بالقنابل العنقودية شنّته مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي على مدينة حلب، شمالي سوريا..

وقال نجيب الأنصاري، وهو مسؤول في الدفاع المدني في حلب، إن مقاتلة روسية استهدفت بالقنابل العنقودية مباني سكنية في حي الصالحية الخاضع لسيطرة المعارضة السورية في حلب.

وأشار الأنصاري إلى أن القصف أسفر عن مقتل 10 مدنيين، بينهم 7 أطفال وامرأتان، وإصابة 18 آخرين (لم تتضح بعد طبيعة إصاباتهم) وأن فرق الدفاع المدني بإمكاناته المحدودة تجري عمليات البحث والإنقاذ في المكان.

وأضاف أن مقاتلات النظام السوري وسلاح الجو الروسي تواصل استهدافها للمدنيين في يوم العرفة، وتقصف المناطق السكنية والأسواق في حلب ومحيطها منذ يومين.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري توصله مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، إلى اتفاق بشأن خطة لوقف إطلاق النار في سوريا، تبدأ اعتباراً من غد (الاثنين) الموافق أول أيام عيد الأضحى.

واستهدفت مقاتلات النظام السوري أمس (السبت) مناطق سكنية وأسواقًا في مدينتي حلب وإدلب (شمال) ما أدى إلى مقتل 52 شخصًا على الأقل وإصابة 114 آخرين.