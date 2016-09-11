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شاهد ـ عائض القرني: إيران وراء محاولة اغتيالي بالفلبين

11/9/2016

أعلن الداعية السعودي، عائض القرني، أن "التحقيقات الفلبينية أثبتت أن إيران" وراء محاولة اغتياله التي تعرض لها خلال زيارة أجراها للفلبين مطلع مارس/آذار الماضي .

جاء ذلك في حديث أدلى به الداعية السعودي، في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس.

وأضاف "القرني" أن السفير السعودي في الفلبين، عبدالله البصيري، أخبره أن "التحقيقات الفلبينية أثبتت أن إيران وراء محاولة اغتياله"، متابعًا "يعني إيران تستهدف المسلمين..وتستهدف الحجاج والمعتمرين".

وتعرض "القرني" لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه محاضرة دينية في مدينة "زامبوانغا" جنوبي الفلبين مطلع مارس الماضي، أُصيب في ذراعه جرّاء طلق ناري استهدفه وهو بالمحاضرة، وتبادلت الجهات الأمنية الفلبينية إطلاق النار مع الجاني وأردته قتيلا .
وكانت الشرطة قد قالت وقتها إنها حددت هوية الجاني وهو طالب جامعي يدعى روغاسان ميسواري (21 عاما).

ويعد القرني من أبرز الدعاة في العالمين العربي والإسلامي، ويتابعه 14 مليون شخص على حسابه بموقع "تويتر".

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