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شاهد: عودة سوريين إلى ديارهم بعد تحرير جرابلس

11/9/2016

عادت مجموعة من السوريين إلى بلدة جرابلس من تركيا بعدما قرر البعض العودة عقب توغل عسكري تركي بدأ قبل أكثر من أسبوعين.

وكانت جرابلس خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة وهي أول بلدة ينتزع الجيش التركي وحلفاؤه السيطرة عليها في إطار هجوم بدأ في 24 من أغسطس/آب بهدف إخراج المسلحين والجماعات الكردية السورية المسلحة من المنطقة الحدودية.

وقالت تركيا إنها أخرجت "المتشددين" في مساحة 90 كيلومترا من الأراضي السورية وتوغلت جنوبا.

وأضافت أنها ستدعم أي هجوم أمريكي لقصف مدينة الرقة معقل تنظيم الدولة الواقع باتجاه الجنوب الشرقي.

لكن تصرفات تركيا قوبلت بانتقادات من الولايات المتحدة وروسيا.

وتقول واشنطن إن الهجمات التركية على جماعات مسلحة متحالفة مع الأكراد تضر بالتحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة ويقاتل الدولة الإسلامية.

وقالت روسيا التي تدعم الحكومة في دمشق إن توغل أنقرة جنوبا يهدد سيادة سوريا.

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