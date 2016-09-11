شاهد: حجاج بيت الله في عرفات لأداء الركن الأعظم

بدأ ضيوف الرحمن، فجر اليوم الأحد في التوافد على مشعر عرفات للوقوف بصعيده الطاهر، وأداء الركن الأعظم للحج، بعد أن قضوا يوم التروية في صعيد مِنى اتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويقصد الحجاج منذ طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة (أفضل يوم طلعت عليه الشمس) جبل عرفات على بعد 12 كيلومتراً من مكة المكرمة، ليشهدوا الوقفة الكبرى ويقضوا الركن الأعظم من أركان الحج، ويؤدون فيه صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، حتى تغرب الشمس، وبعدها يتوجهون إلى مزدلفة للمبيت بها.

وحسب المصادر الرسمية تجاوز عدد الحجاج القادمين من الخارج 1.3 مليون حاج، وقد أعلنت مصادر سعودية غير رسمية أنه ولأول مرة منذ 35 عاماً لن يكون الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ خطيباً في يوم عرفة، وذلك لدواع صحية.

في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن الوضع الأمني في المشاعر المقدسة على أفصل ما يرام، وقال إنه لم يرصد أي أمر من شأنه أن يعكر صفوف الحجاج أو يؤثر على سلامتهم.

وأضاف أن حركة السير على جميع المداخل التي تربط مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة والمداخل المؤدية إلى المشاعر والعاصمة المقدسة اتسمت بمرونة عالية، وقد رفعت الأجهزة الأمنية والصحية وكل الجهات المعنية في المملكة درجة الاستعداد لتصعيد الحجاج في يسر وسهولة.