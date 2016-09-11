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شاهد: الكعبة تكتسي ثوبها الجديد صبيحة يوم عرفة

11/9/2016

بدأت مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة، عقب صلاة فجر اليوم (الأحد) التاسع من شهر ذي الحجة، جرياً على عادة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في يوم عرفة من كل عام، حيث يتم استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بثوب جديد.

وأوضح الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أنه سيتم إنزال الكسوة القديمة وإبدالها بالكسوة الجديدة التي تمت صناعتها من الحرير الأسود الخالص المنقوش عليه آيات من القرآن الكريم في مصنع كسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة.

من جانبه، أفاد مدير عام مصنع كسوة الكعبة المشرفة محمد عبد الله باجودة، بأن تكلفة صناعة كسوة الكعبة المشرفة تقدر بأكثر من 22 مليون ريال سنوياً.

ويعود التقليد، إلى عصر ما قبل الإسلام، حيث عدّت كسوة الكعبة المشرفة من أهم مظاهر الاهتمام والتشريف والتبجيل لبيت الله الحرام، ويستمر العمل فيها حتى صلاة العصر اليوم.

وكما جرت العادة أن تستبدل الكعبة كسوتها مرة واحدة كل عام وذلك أثناء فريضة الحج وبعد أن يتوجه الحجاج الى صعيد عرفات، يتم تغيير كسوة الكعبة المشرفة القديمة واستبدالها بالثوب الجديد استعداداً لاستقبال الحجاج في صباح اليوم التالي الذي يوافق عيد الأضحى.

ويستهلك الثوب الواحد للكعبة المشرفة حوالي 670 كيلو جراماً من الحرير الطبيعي و150 كيلو جراماً من سلك الذهب والفضة ويبلغ مسطحه الإجمالي 658 متراً مربعاً ويتكون من 47 لفة، طول الواحدة 14 متراً وبعرض 95 سنتيمتراً.

ويبلغ ارتفاع الثوب 14 متراً ويوجد في الثلث الأعلى منه الحزام الذي يبلغ عرضه 95 سنتيمتراً وبطول 47 متراً والمكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.

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