شاهد: السديس يثني على جهود آل الشيخ بعد اعتذاره عن خطبة عرفة

ألقى الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام والرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين، خطبة يوم عرفة (الأحد) بعد اعتذار الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي السعودية عنها لظروف صحية..

وفي لمسة وفاء أثنى السديس على جهود المفتي والسنوات الطويلة التي خطب بها في عرفة..

وكان مُفتي السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ اعتذر عن إلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام في مسجد نمرة بعرفات لظروف صحية، حالت دون مواصلته لإلقاء خطبة استمر يلقيها 35 عامًا.