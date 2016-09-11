بالفيديو والصور: عارضة أزياء بـ"لحية" تدخل غينيس!

دخلت عارضة الأزياء البريطانية من أصول هندية، هارنام كور، موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعام 2017 بعدما أصبحت أصغر أنثى في العالم بـ"لحية" كاملة!

ونشرت موسوعة غينيس على موقعها الإلكتروني قصة الفتاة، حيث إن كور (24 عاماً) من أصول هندية وتعيش في مدينة سلاو بالمملكة المتحدة.

وعانت منذ سن الـ11 من متلازمة المبيض المتعدد الكيسات وهو خلل هرموني في إفراز هرمون التوستستيرون، ما سبب لها نمو الشعر الزائد بكثافة في وجهها.

وحاولت الفتاة إزالة شعر الوجه بأكثر من طريقة لكنها قررت في النهاية وهي في سن الـ16 أن تطلق لحيتها، في محاولة للتغلب على سنوات تعرضها لمضايقات من جراء ملامحها.

وفي مارس 2016 وعلى الرغم من لحيتها الغريبة، أصبحت كور أول فتاة بلحية تخترق عالم الموضة في لندن لتحقق شعبية كبيرة، ما بين الصدمة والمفاجأة.

وقالت كور إنها تشعر بتواضع بالغ بعد إدراجها في موسوعة الأرقام القياسية، معبرة عن سعادتها لتحقيق حلم الصغر بأن تكون عارضة أزياء، واستغرقت اللحية 7 سنوات لتنمو بشكل كامل ويبلغ طولها 6 بوصات.