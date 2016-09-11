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السعودية تطلق قناة للحج ناطقة باللغة الفارسية

11/9/2016

السعودية تطلق قناة للحج ناطقة باللغة الفارسية

أطلقت السعودية رسمياً قناة للحج ناطقة باللغة الفارسية "لنقل شعائر الحج للناطقين باللغة الفارسية إضافة إلى اللغات الأخرى".

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن القناة التي انطلقت رسميا مساء أمس "تبثها هيئة الإذاعة والتلفزيون من مركز تلفزيون مكة المكرمة لمخاطبة الحجاج والزوار الناطقين باللغة الفارسية".

ونقلت الوكالة عن وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي القول إن  "القناة تهدف إلى إيصال رسالة الحج، ومعاني الإسلام الخالدة وما تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين للبيتين الشريفين والحجاج والزوار، باللغة الفارسية للناطقين بها في جميع أنحاء العالم والمقدر عددهم بنحو 130 مليونا".

وأضاف أن القناة التي تبث على مدار الـ 24 ساعة تعمل على تغطية مناسك الحج والنقل المباشر لجميع الصلوات من المسجد الحرام. ومن المقرر أن يستمر بث القناة حتى الخميس المقبل. ومناطق تغطيتها في دول الخليج العربية وإيران والعراق وأفغانستان.

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