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التحقيق في اختفاء الفريق الجزائري لكرة الجرس في البرازيل

11/9/2016

يحقق المسؤولون في دورة الألعاب الباراليمبية بريو دي جانيرو في أسباب عدم ظهور خمس لاعبات جزائريات واثنين من المدربين خلال مباراتين مهمتين في منافسات كرة الجرس للمكفوفين أمس (السبت).

وكان من المقرر أن يسافر الفريق الجزائري واثنين من المدربين إلى البرازيل قادما من المعسكر التدريبي في بولندا يوم (الاثنين) الماضي.

وغاب الفريق الجزائري عن المواجهة الافتتاحية له أمام الولايات المتحدة أمس الأول (الجمعة) وكذلك المباراة أمام إسرائيل أمس السبت، وتم احتساب نتيجة المباراتين بفوز الفريق الخصم.

الفريق الجزائري لم يصل بعد إلى البرازيل، هذا هو ما قاله كريغ سبنس المتحدث باسم اللجنة الباراليمبية الدولية أمس السبت.

وذكرت اللجنة الباراليمبية الجزائرية أن البعثات الرياضية تواجه مشاكل فيما يتعلق بتأخر رحلات الطيران إلى البرازيل أو إلغائها أو عدم اتمامها من الأساس.

ولكن سبتس أكد أن الفريق الجزائري كان بوسعه أن يصل في موعده حتى لو جاء بواسطة قارب.

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