مشاهير حج هذا العام .. أبرزهم هنية والغنوشي ورئيس باكستان

إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس

يؤدي الحج هذا العام عدد من الرؤساء والسياسيين والمسؤولين، أبرزهم الرئيس الباكستاني ممنون حسين، ورئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، وإسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ووصل تباعًا على مدار الأيام الماضية، لأداء الحج، الرئيس الباكستاني ممنون حسين، ورئيس وزراء النيجر بريجي رافيني، ونائب رئيس السودان حسبو محمد عبدالرحمن.

كما أعلن الغنوشي في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه سيؤدي "فريضة الحج هذه السنة، وذلك بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز".

ويؤدي فريضة الحج هذا العام إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال مصدر في حركة حماس في وقت سابق، إن هنية، غادر قطاع غزة الاثنين الماضي، إلى السعودية لأداء فريضة الحج، عبر معبر رفح.

ويسافر هنية عبر معبر رفح، لأول مرة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كما يؤدي فريضة الحج العام الحالي، الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، بحسب جريدة "المصريون".

ويتوقع أن يصل المزيد من الرؤساء والساسة والمسؤولين لأداء الحج خلال الساعات القليلة القادمة.

وعادة ما يقيم العاهل السعودي الملك سلمان، بعد انتهاء الحج، حفل استقبال سنوي لقادة الدول الإسلامية وكبار الشخصيات من العالم الإسلامي، الذين أدوا فريضة الحج هذا العام، في الديوان الملكي بقصر منى.

وبدأت جموع ضيوف الرحمن في التوافد على مشعر منى لقضاء يوم التروية، اليوم السبت الموافق 8 من ذي الحجة اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك قبيل توجههم للوقوف بجبل عرفة الركن الأعظم للحج غدا الأحد.

وتحتضن "منى" أكبر مدينة خيام في العالم تضم 160 ألف خيمة تستوعب نحو مليونين و600 ألف حاج، وتعد خيامها البيضاء الجميلة من أشهر العلامات البارزة التي اشتهرت بها مواسم الحج على مدار التاريخ الإسلامي.