شاهد: وزير الخارجية الروسي يوزع فودكا على الصحفيين

عقب إعلان وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرغي لافروف التوصل لاتفاق للعودة لعملية السلام السورية وإعلان هدنة خلال عيد الأضحى، خرج لافروف للصحفيين محملا بزجاجات الفودكا وعلب البيتزا.

وانتظر الصحفيون لساعات لحضور المؤتمر الصحفي المشترك بين كيري ولافروف لإعلان التوصل للاتفاق الذي يقضي بالعودة لعملية السلام والبدء في هدنة في أرجاء البلاد تبدأ مع غروب شمس يوم الاثنين وتحسين إيصال المساعدات الإنسانية والاستهداف العسكري المشترك للجماعات التي تعتبرها روسيا وأمريكا منظمات إرهابية.

وعقب المؤتمر الصحفي عاد لافروف للصحفيين وهو يحمل حقيبة بها زجاجات فودكا بينما حمل مسؤول روسي آخر علب البيتزا للصحفيين.