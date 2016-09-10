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شاهد: قردان يتيمان يحتضن كل منهما الآخر عوضاً عن حنان الأم!

10/9/2016

حصد مقطع مصور لاثنين من حيوان إنسان الغاب يتيمين يحتضن كل منهما الآخر، نحو 100 ألف مشاهدة خلال يوم واحد على فيسبوك.

ونشرت الإدارة الدولية لإنقاذ الحيوانات بصفحتها على فيسبوك، الفيديو مرفقاً بالقصة، حيث إن الصغيرين جاءا إلى قرية أسوكا اليابانية في يناير/كانون الثاني الماضي، وبعد 8 أشهر من فراق أمهما بات الصغيران اليتيمان يأكلان ويتسلقان ويلعبان معاً.

وحتى وقت النوم يحتضنان بعضهما ليبقيا معاً عوضاً عن حنان الأم المفقود، وللحصول على الراحة والأمان التي لا يزالا يحتاجانها من أمهما، وهما يخضعان الآن لإعادة تأهيل.

يذكر أن إنسان الغاب هو نوع من القرود من فصيلة البونجيات أو "إنسانيات الشكل" وهو بلا ذيل، ويغطي جسمه شعر طويل بني مائل إلى الحمرة، يلفت النظر لشبه وجهه بوجه الإنسان، وهو الوحيد من إنسانيات الشكل الذي يسير منتصباً.

يشبه الإنسان في أن قفصه الصدري يتألف من 12 فقرة صدرية و 12زوجاً من الأضلاع، ويختلف عن الإنسان والشمبانزي والغوريلا بطول ذراعيه الأماميين وقصر أطرافه الخلفية، وهكذا تلامس ذراعاه أطرافه الخلفية لدى وقوفه منتصباً أو سيره، وأنيابه أكثر تدبباً وتشبه أنياب الحيّة.

 

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