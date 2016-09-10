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شاهد: سيارة مُعلّقة في الهواء وسط أوستن الأمريكية!

10/9/2016

قالت شرطة مدينة أوستن الأمريكية إن شاباً (24 عاماً) أخفق في إيقاف سيارته التويوتا 4Runner  في الطابق العلوي من مرآب سيارات مكون من 9 طوابق وسط المدينة، فتعلقت على أسلاك التوتر العالي.

وذكرت قناة KXAN المحلية، إن الشاب نجا بأعجوبة حينما استطاع الخروج ببطء إلى الطابق من داخل السيارة المعلقة، وبدأ الزجاج وقطع المعادن والبنزين يتساقطون شيئاً فشيئاً مما أدى إلى تجمع المارة متعجبين من المشهد.

واستطاعت طواقم الطوارئ وإدارة الإطفاء من السيطرة على الأمر ومساعدة الشاب في الخروج من السيارة بهدوء ثم إنزال السيارة إلى الأرض.

 

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