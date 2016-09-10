شاهد: حريق مروع يودي بحياة 23 بمصنع في بنغلاديش

شب حريق مروع السبت في مصنع لإنتاج عبوات الأغذية والسجائر في بنغلاديش، مما أسفر عن سقوط 23 قتيلا على الأقل وإصابة العشرات في أسوأ حادث صناعي في البلاد منذ انهيار مبنى رانا بلازا في 2013 الذي راح ضحيته أكثر من 1100 شخص.

ويخشى مسؤولو الطوارئ من أن يرتفع عدد القتلى بعد الحريق الذي اندلع في منطقة تونجي الصناعية على بعد نحو 20 كيلومترا شمالي العاصمة داكا.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق لكن مسؤولين قالوا إنه قد يكون ناتجا عن انفجار غلاية في حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي لدى استعداد العمال لتغيير نوبات العمل.

وقال أحد العامل إنه "كان هناك نحو مئة شخص بالداخل عندما اندلع الحريق."

وقال مسؤولون في موقع الحريق إن أكثر من 20 من فرق الإطفاء تكافح لإخماد النيران التي أدت أيضا إلى انهيار جزئي لمبنى مصنع تامباكو فويلز.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء إنه على الرغم من أن الحريق أصبح تحت السيطرة إلا أن ألسنة لهب لا تزال مستعرة داخل المبنى مما يجعل مهمة رجال الإطفاء للبحث عن ناجين وسط الحطام صعبة.

وقال مدير للمصنع إنه لا يعلم عدد من كانوا داخله وقت اندلاع الحريق.

وقال سيد مقبول حسين رئيس تامباكو فويلز وهو عضو سابق في البرلمان "الآن تركيزي الوحيد منصب على عمالي الذين أصيبوا ومن قتلوا. سنعتني بهم… شركتي ملتزمة بكل المعايير ولم أضح أبدا بالجودة لأن عملائي بالأساس شركات متعددة الجنسيات."

ويقول موقع الشركة على الإنترنت إن عملاءها يشملون عددا من الشركات المحلية وشركات عالمية كبرى من بينها بريتش أمريكان توباكو ونستله.

وسيسيء الحريق أكثر لسجل السلامة الصناعية في بنغلاديش وهي من بين أكبر مصدري الملابس في العالم.

وقال سيد أحمد رئيس إدارة التفتيش على المصانع لرويترز "حتى الآن كان تركيزنا على مصانع الملابس الجاهزة لكن تلك المأساة فتحت أعيننا على حقيقة أن علينا أن نركز أيضا على مصانع أخرى."

ويأتي الحريق الأخير بعد أسابيع من إصابة أكثر من 100 شخص بالإعياء بعد استنشاقهم غازا تسرب من مصنع للأسمدة في مدينة شيتاغونغ في جنوب بنغلاديش.