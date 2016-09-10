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رئيس حكومة تونس يخفض رواتب الوزراء بنسبة 30%

9/9/2016

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد – أرشيف

قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الجمعة خفض رواتب أعضاء الحكومة بنسبة 30 %.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان إن الشاهد قرر تخفيض "المنح والامتيازات المخوّلة لأعضاء الحكومة بـ30% في مقدار المبلغ الشهري الخام لمنحة التنفيذ والمنحة الجملية المخوّلة لعضو الحكومة".

كما قرر الشاهد، الذي تولى رئاسة الحكومة أواخر شهر أغسطس/آب الماضي، تخفيض حصة الوقود المستحقة لأعضاء الحكومة بنسبة 20%.

وبحسب البيان يمثل هذا التخفيض في المنح والامتيازات ما قيمته ألف دينار شهريا (454 دولارا أمريكي).

وأضاف البيان أن هذا التخفيض تم في إطار الاتفاق مع جميع الوزراء ومسؤولي الدولة "في إطار التضامن بين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية مع تونس".

المصدر : الجزيرة مباشر
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