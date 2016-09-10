تركيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى منتجع شرم الشيخ المصري

قالت مصادر في هيئة الطيران المدني المصرية إن طائرة ركاب تركية تقل سائحين ستصل مساء اليوم السبت إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر قادمة من إسطنبول بعد توقف للرحلات الجوية التركية استمر نحو 11 شهرا عقب إسقاط طائرة ركاب روسية في شبه جزيرة سيناء بعد دقائق من إقلاعها من المنتجع.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بهيئة الطيران المدني أن الطائرة التركية ستصل إلى شرم الشيخ الساعة

الحادية عشرة مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي 09:00 بتوقيت غرينتش.

وأضاف أن شركة الخطوط الجوية التركية ستنظم أربع رحلات أسبوعيا من إسطنبول إلى شرم الشيخ.

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة متروجت الروسية قد سقطت في 31 أكتوبر/تشرين الأول في محافظة شمال سيناء المصرية بعد قليل من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء.

وأعلن متشددون موالون لتنظيم الدولة مسؤوليتهم عن الهجوم الذي قتل فيه كل من كانوا في الطائرة وعددهم 224 شخصا معظمهم من السياح الروس.

وبعد إسقاط الطائرة أوقفت روسيا وبريطانيا وتركيا الرحلات الجوية إلى مصر مما سدد ضربة لصناعة السياحة التي تعد شريان حياة لاقتصاد مصر.

وقال تنظيم الدولة إنه نفذ التفجير عبر علبة مياه غازية مليئة بمادة متفجرة وضعت داخل الطائرة.