بالفيديو والصور: شرطي يحمل عجوزاً 300 متر لتلحق بالقطار!

في تصرف بطولي وإنساني، حمل شرطي صيني عجوزا في الثمانين لمسافة 3300 قدم أي حوالي 307 أمتار كي تلحق بالقطار في محطة سكك حديد هاينينغ بمقاطعة تشغيانغ شرقي الصين.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلاً عن صحيفة الشعب الصينية، فإن الجدة ليو (80 عاماً) اكتشفت لدى وصولها إلى المحطة فقدان بطاقة هويتها فاضطرت لاستخراج أخرى قبل ركوب القطار ما تسبب في تأخرها.

وقام ضابط السوات البطل ويدعى سونغ غي بإصدار وثيقة جديدة لها بسرعة ثم حملها مسرعاً ومشى بها مسافة 3300 قدم حتى لحقت بالقطار، حيث إنها كانت ستستغرق ما بين 20-30 دقيقة للعودة إلى السيارة لإحضار بطاقتها.

وأثار تصرف الشرطي النبيل إعجاب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بتصرف الضابط ووصفوه بالمثالي والإيجابي.