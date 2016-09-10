الإمارات تحظر استخدام سامسونغ (نوت 7) على متن طائرات شركاتها

سامسونج أعلنت سحب نوت 7 بعد ورود تقارير تفيد بانفجار بطاريته واحتراقه

أصدرت هيئة الطيران المدني في دولة الإمارات العربية تعميما يمنع المسافرين من استخدام هاتف سامسونغ (جلاكسي نوت 7) على متن الطائرات التابعة للشركات الإماراتية.

وقال مدير عام الهيئة سيف السويدي اليوم السبت إن قطاع سلامة الطيران في الهيئة قرر منع استخدام الهاتف داخل مقصورة الطائرة، ومنع شحنه ضمن الأمتعة، وهو إجراء احترازي لضمان سلامة الطائرات.

ولفت إلى أن المنع يشمل تشغيل الجهاز بأي صورة، ومنع وضعه على جهاز الشحن، ومنع ربطه بنظام الترفيه في الطائرة.

وقال مسؤولون في الهيئة أن ركاب الطائرات الإماراتية يمكنهم حمل جهاز نوت 7 داخل مقصورة الطائرة لكن يحظر عليهم تشغيله، لافتين إلى أن المسؤولين عن رحلات الطيران سوف يعلمون الركاب بهذا الحظر.

وكانت شركة سامسونج أعلنت عن سحب جهاز نوت 7 من الأسواق بعد ورود تقارير تفيد بانفجار بطاريته واحتراقه.

وأعلنت شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات، عن بدء برنامج استبدال المنتج لمالكي هواتف " جلاكسي نوت 7 " في الإمارات، وهو البرنامج الذي تم إطلاقه استجابة للتقارير التي صدرت أخيراً حول المشكلة المتعلقة بخلية البطارية لهواتف" جلاكسي نوت 7 " .

وستقوم سامسونغ بتوفير هواتف جديدة لهم بدلا من الهواتف القديمة خلال الأسابيع القادمة وحتى 31 ديسمبر/كانون أول 2016 في مراكز محددة. كما سيتم تزويد العملاء بهاتف بديل إلى حين توفير هواتف " جلاكسي نوت 7 " الجديدة لهم.