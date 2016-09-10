البث الحي
منوعات

استشهاد شاب فلسطيني في مواجهات مع الاحتلال بغزة

10/9/2016
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة-أرشيفية

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب مواجهات مساء الجمعة، قرب مخيم البريج  وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال شرقي مخيم البريج، ما أدى لاستشهاد شاب عقب إصابته بعيار ناري حي في منطقة الرأس أطلقه قناص إسرائيلي.

وأشاروا إلى أن مواجهات اندلعت قرب موقع ناحل عوز "شرق غزة" وتل أم حسنية "شرق  البريج".

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، نبأ استشهاد شاب فلسطيني (18 عامًا) برصاص الاحتلال شرق البريج، ونُقل جثمانه إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

بدورها، أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله ، أن الشاب عبد الرحمن أحمد الدباغ، استشهد عقب إصابته برصاص قناص إسرائيلي شرق البريج بقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه غير مسؤول عن مقتل الشاب، وإن قواته كانت تسعى لاحتواء العنف على الجانب الآخر من السياج الحدودي، ولم تستخدم سوى الغاز المسيل للدموع. 

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت ثلاثة مواطنين فلسطينيين، وأصابت 66، واعتقلت 239 آخرين، خلال الأسبوعين الماضيين.    

 

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)