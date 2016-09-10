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إسرائيل تهاجم موقعا سوريا بعد عبور قذيفة طائشة الحدود

10/9/2016

إسرائيل تهاجم موقعا سوريا بعد عبور قذيفة طائشة الحدود- أرشيف

قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية اسرائيلية قصفت موقعا للمدفعية السورية اليوم السبت بعد أن سقطت قذيفة طائشة من القتال في الحرب الأهلية السورية داخل مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وأضاف الجيش أن القذيفة سقطت في الجهة المقابلة من الحدود مباشرة دون أن تحدث إصابات وإن سلاح الجو رد باستهداف "مواقع لمدفعية النظام السوري".

وسبق أن رد الجيش الإسرائيلي بطريقة مماثلة عندما سقطت قذائف مورتر من الحرب السورية في الجولان وهي منطقة احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.

وفي وقت سابق اليوم قال التلفزيون الرسمي السوري نقلا عن مصدر عسكري قوله إن الغارة استهدفت مساعدة هجوم نفذه مسلحون إسلاميون متشددون ضد القوات السورية.

وظلت إسرائيل إلى حد بعيد على الحياد في الحرب الأهلية السورية إذ تواصل متابعة حدود مرتفعات الجولان وتشن بين الحين والأخر ضربات جوية أو ترد على قذائف المورتر إذا كان هناك تهديد محدد.

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