73 طفلاً من بين 516 فلسطينيًا اعتقلتهم إسرائيل خلال أغسطس

أعلنت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون المعتقلين، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 516 فلسطينيا من مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، خلال شهر أغسطس/أب المنصرم.

وذكرت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" (تتبع منظمة التحرير)، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (أهلية)، ومركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومية)، في بيان صحفي مشترك، اليوم الخميس، أن من بين المعتقلين 73 طفلاً (دون سن 18عاما)، وعشر معتقلات بينهنّ فتاتان قاصرتان.

وبحسب البيان، فإن بين المعتقلين 143 حالة اعتقال في مدينة القدس، تليها محافظة الخليل (جنوب الضفة) بـ 100حالة اعتقال، وبيت لحم (جنوب) 57 حالة، وجنين (شمال)51 حالة، فيما اعتقل من محافظة رام الله والبيرة (وسط) 37 مواطناً، و35 من نابلس (شمال)، و34 من محافظة طولكرم (شمال)، و23 من قطاع غزة، و18 من قلقيلية (شمال)، علاوة على تسعة من طوباس (شمال)، وخمسة من أريحا (شرق)، وأربعة من سلفيت (وسط).

ولفت البيان أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية بلغ سبعة آلاف معتقل، بينهم 56 معتقلة، منهن 13 فتاة قاصر، بينما وصل عدد الأطفال إلى نحو 340، يقبعون في سجني "مجدو" و "عوفر"، فيما صدر 159 أمر اعتقال إداري بينها 52 أمراً جديداً.

وبحسب البيان، فإن سياسة ملاحقة الفلسطينيين واعتقالهم على خلفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً منشورات "فيسبوك"، تتزايد باستمرار خاصة في القدس، حيث وصل عدد حالات الاعتقال على هذه الخلفية إلى أكثر من 200 حالة منذ أكتوبر 2015 وحتى نهاية أغسطس آب 2016.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن عدد الصحفيين المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية حاليًا بلغ 25 صحفيًا.