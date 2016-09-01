والد طالب مصري يتهم الشرطة بقتل نجله

اتهم والد طالب مصري بكلية الطب الشرطة بقتل نجله بعد اعتقاله، كما اتهم النيابة العامة بالتواطؤ مع الشرطة للتستر على الجريمة.

وفي تصريحات خاصة لقناة "الجزيرة مباشر" قال المهندس مدحت كمال والد الطالب أحمد مدحت بكلية الطب جامعة عين شمس، اليوم الخميس إن آثار التعذيب كانت بادية في جسد نجله بعد مقتله.

وقال الأب: "أحمد عذب عذاب شديد.. وكانت هناك آثار ضرب في بطنه وفي وجهه".

وفند مدحت رواية الداخلية التي زعمت بأن ابنه قفز من نافذة ناد مشبوه لممارسة الدعارة عندما داهمت الشرطة المكان.

وقال الأب إن جسم ابنه وملابسه لا تشير إلى آثار قفزه من النافذة كما تزعم الداخلية، فلا توجد آثار للتراب على ملابسه ولا توجد آثار على ملابسه تشير إلى قفزه من النافذة.

وقال إنه قوبل بتعسف من النيابة؛ التي اتهمها بمحاولة التستر على القضية.

وأضاف أن وكيل النيابة قال له: "أنا كنت سهران طول الليل عشان أستف أوراق القضية، وأنت جاي تبوظها".

وكانت الشرطة قد اعتقلت الطالب أحمد مساء الاثنين 29 أغسطس/آب المنصرم وبعد ساعات قليلة استدعت السلطات أسرته لاستلام جثمانه من مشرحة زينهم بعد مقتله.

وقال نشطاء مصريون إن مقتل الطالب أحمد تعيد إلى الأذهان قضية مقتل الشاب السكندري خالد سعيد عام 2010 والذي قتلته قوات الشرطة واتهمته بتعاطي المخدرات.

وكان مقتل خالد سعيد واحدا من الأسباب التي قادت إلى احتجاجات عام 2011 ضد وحشية الشرطة، وهي الاحتجاجات الي سببا في تأجيج مشاعر الغضب ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011.