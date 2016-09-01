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مصرستقترض 6 مليارات دولار للحصول على12مليارا من صندوق النقد

1/9/2016

كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي

قالت كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إنها ستجري محادثات في الأيام القادمة مع مسؤولين على مستوى عال في بضع دول لحثهم على المساهمة في تمويل ثنائي لدعم مصر بنحو خمسة إلى ستة مليارات دولار.

وتحتاج مصر إلى تلك الأموال حتى يمكنها الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وقالت لاغارد: "مصر توصلت الآن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهي دلالة على أنهم يأخذون إعادة هيكلة اقتصادهم وأهدافهم الاقتصادية بجدية؟ ومن المنتظر أن يشجع ذلك دولا مجاورة صديقة أو شركاء ثنائيين آخرين للمشاركة فعليا في التمويل".

وأضافت أنه من المرجح أن يشمل ذلك دولا شرق أوسطية وخليجية داعمة لمصر تاريخيا إلا أنه قد يتضمن أيضا دولا أخرى مستعدة للمشاركة في مساعدة مصر لاستغلال إمكاناتها الاقتصادية الكبيرة.

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