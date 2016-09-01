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محام فلسطيني يدخل موسوعة غينيس عن أطول فترة ممارسة للمهنة

31/8/2016

شحادة يعمل بالمحاماة منذ أكثر من 66 عاما

دخل المحامي الفلسطيني فؤاد شحادة موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية بصفته أقدم محام ممارس للمهنة منذ عام 1949 وحتى اليوم.

وأقيم في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة الأربعاء احتفال بدخول شحادة الموسوعة بفترة محاماة بلغت 66 عاما و187 يوما.

وعرض خلال الاحتفال، الذي حضره المئات من بينهم وزراء في الحكومة الفلسطينية ومحامون ورجال أعمال، فيلم وثائقي عن مسيرة شحادة (91) عاما، كما عرضت له صور بالأبيض والأسود له وهو يترافع أمام المحاكم خلال مسيرته التي استمرت عقود.

وقال ممثل عن موسوعة غينيس في تسجيل مصور أذيع خلال الاحتفال: "فحصنا وتأكدنا أن فؤاد شحادة هو أقدم محام لا يزال يمارس المهنة حتى الآن".

وتلقى شحادة تعليمه في مدرسة سانت جورج بالقدس ليكمل بعد ذلك دراسته الجامعية في الجامعة الأمريكية في بيروت، عاد بعدها شحادة إلى القدس للالتحاق بمعهد الحقوق وتخرج منه قبيل انتهاء الانتداب البريطاني في فلسطين.

وحصل شحادة على شهادة ممارسة المحاماة الصادرة عن حكومة فلسطين في 13 مارس/آذار عام 1948.

وفقد شحادة بصره في إحدى عينيه عام 1978 إثر حادث سير وفقد البصر في العين الثانية بعد سنوات، لكن هذا لم يمنعه من الاستمرار في عمله.

وقال شحادة: "كان والدي يرغب في أن أدرس الطب لكني اخترت دراسة الحقوق فانا تربيت في بيت كان يهتم بالأدب والتاريخ".

وأضاف خلال الاحتفال: "إلى اليوم أذهب وأجلس خلف المكتب وأدقق القضايا وأعطي التعليمات (للعاملين في مكتب المحاماة) بمنتهي الدقة لمتابعة القضايا".

ويحمل شحادة رخصة ممارسة المحاماة من نقابات المحامين الفلسطينية والأردنية والإسرائيلية.

وجاء في الفيلم الوثائقي أن المكتب الذي يديره شحادة اليوم يمثل عشرات الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية والهيئات المحلية والجامعات والمؤسسات الدينية والاجتماعية والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية.

ويعمل مع شحادة في مكتبه فريق مكون من أكثر من عشرة من المحامين الممارسين وعدد مساو من المحامين المتدربين والمساعدين القانونيين ومن ضمنهم الجيل الرابع من العائلة حيث انضم مؤخرا عزيز شحادة الحفيد إلى المكتب.

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