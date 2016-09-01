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فيديو: وقفات احتجاجية في مدن مصرية بسبب نقص لبن الأطفال

1/9/2016

قطع عشرات المصريين طريق كورنيش النيل أمام مقر الشركة المصرية لتجارة الأدوية بالقاهرة اعتراضا على رفض الشركة صرف ألبان الأطفال المدعمة.

كانت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، أعلنت أنه لن يتم صرف أي أنواع من الألبان المدعمة سواء دعما كليا أو جزئيا من منافذها.

وأكد عدد من الصيادلة وقف صرف الألبان المدعمة من الصيدليات بدءًا من اليوم (أول سبتمبر/أيلول).

وفي محافظة الغربية بدلتا النيل تجمهر العشرات من الأهالي أمام مبنى الإدارة بجامعة طنطا احتجاجًا على اختفاء ألبان الأطفال بمراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة بمدن مراكز المحافظة.

وعبر الأهالي عن غضبهم واستيائهم من نقص عبوات الألبان المدعمة للأطفال وقيامهم بشرائها من السوق السوداء بسعر 90 و100جنيه للعلبة الواحدة.

وأدت سياسات الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات مع توجه حكومي برفع الدعم عن العديد من المنتجات وسط مخاوف من أن تطال السياسات التقشفية سلعا أساسية مثل ألبان الأطفال.

وأبرمت مصر اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، وتطبيق خطة تقشفية لاقتطاع جزء ليس بالقليل من المصروفات في موازنة الدولة التي تعاني عجزا حادا.

الدولار = 8.80 جنيها مصريا

 

 

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