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غارات مكثفة للنظام على مناطق بحماة في سوريا

1/9/2016

غارات مكثفة للنظام على مناطق بحماة في سوريا/ أرشيفية

شنت طائرات النظام السوري غارات جوية مكثفة على مناطق في محافظة حماة السورية كان مقاتلو المعارضة قد انتزعوا السيطرة عليها من القوات الحكومية في الأيام القليلة الماضية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 17 شخصا على الأقل قتلوا في الغارات الجوية خلال الليل. وقال التلفزيون السوري الرسمي إن سلاح الجو شن "طلعات مكثفة" على من وصفهم "بالإرهابيين" في المنطقة.

ويهدد الهجوم الذي شنه مقاتلو المعارضة يوم الثلاثاء مناطق موالية للأسد إلى الشرق من الجبال الساحلية التي تقع في قلب المنطقة العلوية.

ومن بين جماعات المعارضة المشاركة في الهجوم جماعة جند الأقصى وجماعات تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر.

 وقال جيش النصر وهو إحدى جماعات المعارضة المسلحة في بيان أصدره خلال الليل إن اثنين من قادته وثلاثة من مقاتليه قتلوا في معارك حماة.

وقال المرصد إن 17 شخصا قتلوا في غارات جوية استهدفت طريقا يصل بين مدينة اللطامنة ومحافظة إدلب في منطقة تقع شمال غرب سوريا ويخضع أغلبها لسيطرة مقاتلي المعارضة.    

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