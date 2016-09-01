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شجار في شاطئ للعراة في فرنسا بسبب خرق "الإتيكيت"

1/9/2016

شاطئ لا تيست دو بوش- أرشيف

نشب شجار عنيف بين مجموعة من الشباب ورواد شاطئ للعراة في منطقة "لا تيست دو بوش" في أركاشون بالقرب من بوردو جنوب غرب فرنسا، وذلك بسبب مخالفة الشباب "إتيكيت الشاطئ".

وذكرت صحف فرنسية محلية أن الشباب وعددهم نحو 10 أشخاص دخلوا إلى منطقة "العراة" في الشاطئ الفرنسي الشهير ولم يتجردوا من ملابسهم واكتفوا بتدقيق النظر(الحملقة) في نساء عاريات على الشاطئ يستمتعن بحمام شمسي، بحسب تقرير لموقع "ذي لوكال" الإخباري الفرنسي.

وأضاف التقرير أن الشباب انتهجوا "سلوكا استفزازيا" تجاه نساء عاريات على الشاطئ، ما دفع رواد الشاطئ إلى التجمع حول الشباب ومطالبتهم إما التجرد من ملابسهم مثل الآخرين أو مغادرة الشاطئ على الفور.

وأثار هذا الأمر الشباب، ما دفعهم إلى الدخول في شجار عنيف تبادل فيه الطرفان اللكمات والتراشق بالرمال، ما استدعى تدخل شرطة مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع.

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