شاهد: وصول أول طائرة أمريكية إلى كوبا بعد أكثر من نصف قرن

حطت أول طائرة تجارية أمريكية قادمة من الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، على الأراضي الكوبية بعد توقف الرحلات الجوية بين البلدين طوال أكثر من نصف قرن.

وهبطت الطائرة في مطار مدينة سانتا كلارا بكوبا، قادمة من مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية، لتصبح أول رحلة جوية تسير بين البلدين منذ قرابة 55 عاما.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "انطلقت اليوم الأربعاء 31 أغسطس/آب 2016 أول رحلة أمريكية إلى كوبا منذ عام 1961، بعد مرور سنة تقريبا على رفع العلم على السفارة الأمريكية في هافانا".

ومن المنتظر أن تبدأ الرحلات من الولايات المتحدة إلى كوبا بشكل منتظم الشهر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن في 17 ديسمبر/كانون الأول 2014، تطبيع العلاقات مع كوبا، منهياً خمسين عاماً من العداء بين البلدين، وهو أمر سرعان ما أعقبته الولايات المتحدة برفع اسم كوبا، من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، وتخفيف العقوبات المفروضة عليها في مجالات الملاحة الجوية المدنية، والبحرية، والبنوك، والتجارة.

وأعادت الدولتان العلاقات الدبلوماسية بينهما، العام الماضي، بعد أن تعرضت هذه العلاقات للقطيعة، إثر الثورة الكوبية عام 1959، وتمّ فتح السفارات بشكل متبادل.