شاهد: صغير باندا يتعلم أولى خطوات المشي

بدأ صغير حيوان باندا ولد في حديقة حيوان " بايري دايزا" في بلجيكا في تعلم أولى خطوات المشي.

وولد صغير الباندا الذي يطلق عليه مؤقتا اسم "المولود بي" في يونيو الماضي بعد ثلاثة أشهر من تلقيح خبراء صينيين صناعيا لأمه "هاو هاو".

ويعد ولادة حيوان باندا في الأسر أمر نادر للغاية حيث لم ينجح في هذا الأمر من الدول الأوربية سوى النمسا وإسبانيا إلى جانب بلجيكا.

ويعتقد أن أقل من ألفي حيوان باندا لا تزال موجودة حتى الآن في العالم.

وأطلقت حديقة الحيوان أمس اقتراعا على الإنترنت، طلبت فيه من الشعب البلجيكي التصويت لاختيار اسم لصغير الباندا.