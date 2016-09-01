البث الحي
منوعات

شاهد: شفاينشتيجر يودع الماكينات بفوز مستحق على فنلندا

31/8/2016

أكد المنتخب الألماني لكرة القدم عمليا على استعداده لبداية مسيرته في التصفيات الأوربية المؤهلة لكأس العالم 2018 إثر فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على ضيفه الفنلندي اليوم الأربعاء ضمن استعدادات الفريقين لبدء مسيرتهما في تصفيات المونديال.      

وأمام أكثر من 30 ألف مشجع ، شهدت المباراة ختاما رائعا للمسيرة الدولية الحافلة للاعب الوسط باستيان شفاينشتيجر قائد المنتخب الألماني (مانشافت) حيث خاض اللاعب اليوم مباراته الأخيرة مع الفريق ليعتزل اللعب الدولي بعدما ساهم في تحقيق الفوز الثمين على فنلندا.  

ويستهل المانشافت، حامل اللقب العالمي، مسيرته في التصفيات في ضيافة نظيره النرويجي يوم الأحد المقبل فيما يستهل المنتخب الفنلندي مسيرته في التصفيات بلقاء منتخب كوسوفو يوم الاثنين المقبل.       

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم التفوق الواضح للمانشافت ثم افتتح ماكس ماير التسجيل في المباراة بهدف التقدم للمنتخب الألماني في الدقيقة 55 وجاء الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 77 اثر تسديدة من البديل مسعود أوزيل ولكن الهدف احتسب للمدافع الفنلندي باولوس أرايوري حيث ارتطمت الكرة به قبل أن تسكن المرمى.       

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)