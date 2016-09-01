شاهد: شفاينشتيجر يودع الماكينات بفوز مستحق على فنلندا

أكد المنتخب الألماني لكرة القدم عمليا على استعداده لبداية مسيرته في التصفيات الأوربية المؤهلة لكأس العالم 2018 إثر فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على ضيفه الفنلندي اليوم الأربعاء ضمن استعدادات الفريقين لبدء مسيرتهما في تصفيات المونديال.

وأمام أكثر من 30 ألف مشجع ، شهدت المباراة ختاما رائعا للمسيرة الدولية الحافلة للاعب الوسط باستيان شفاينشتيجر قائد المنتخب الألماني (مانشافت) حيث خاض اللاعب اليوم مباراته الأخيرة مع الفريق ليعتزل اللعب الدولي بعدما ساهم في تحقيق الفوز الثمين على فنلندا.

ويستهل المانشافت، حامل اللقب العالمي، مسيرته في التصفيات في ضيافة نظيره النرويجي يوم الأحد المقبل فيما يستهل المنتخب الفنلندي مسيرته في التصفيات بلقاء منتخب كوسوفو يوم الاثنين المقبل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم التفوق الواضح للمانشافت ثم افتتح ماكس ماير التسجيل في المباراة بهدف التقدم للمنتخب الألماني في الدقيقة 55 وجاء الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 77 اثر تسديدة من البديل مسعود أوزيل ولكن الهدف احتسب للمدافع الفنلندي باولوس أرايوري حيث ارتطمت الكرة به قبل أن تسكن المرمى.