شاهد: انفجار بموقع إطلاق صاروخ فضاء بولاية فلوريدا الأمريكية

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن انفجارا هز موقع إطلاق الصاروخ "فالكون 9" الذي تنتجه شركة سبيس إكس في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا اليوم الخميس وأمكن مشاهدة الدخان الأسود وهو يتصاعد من المنشأة.

ولم يتضح بعد إن كان أي شخص أصيب في الانفجار. وقال متحدث باسم إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إنه لا معلومات لديه وإن الإدارة لا صلة لها بالأمر.

وذكرت تقارير إعلامية أن الانفجار وقع خلال اختبار إطلاق لصاروخ فالكون 9 قبل الموعد المقرر لإطلاق قمر اتصالات إسرائيلي يوم السبت.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات لأشخاص في عدة مبان على بعد كيلومترات من المنشأة أنهم شعروا بالانفجار ونشروا صورا تُظهر ألسنة لهب وعامودا كثيفا من الدخان الأسود يتصاعد من المنشأة.

وأسس ماسك شركة سبيس إكس في 2002 بهدف تقليص تكاليف الإطلاق للمريخ. وتعتزم الشركة إطلاق أول مركبة غير مأهولة إلى المريخ في 2018 كما تخطط لإرسال البشر إلى المريخ بحلول عام 2024.