شاهد: انطلاق مهرجان البندقية السينمائي بمشاركة 55 فيلما

انطلقت، مساء الأربعاء، بمدينة فينيسيا الإيطالية، فعاليات مهرجان البندقية السينمائي، وذلك بحضور نجوم من مختلف أنحاء العالم وفي ظل إجراءات أمنية مشددة.

ويشارك في المسابقة الرسمية 55 فيلماً منها 19 فيلماً في المسابقة الرسمية و17 فيلماً وثائقياً خارج المنافسة الرسمية و16 فيلماً قصيراً، بجانب 20 فيلماً من كلاسيكيات السينما، و10 أفلام وثائقية عن تاريخ السينما.

وتم إلغاء حفل العشاء الكبير الذي عادة ما يعقب الافتتاح تضامناً مع عائلات ضحايا الزلزال الذي ضرب إيطاليا مؤخراً وتسبب في مقتل نحو 300 شخص.

ويبدو أن المهرجان سيسرق الأضواء من المهرجانين اللاحقين له وهما مهرجان تورونتو الدولي السينمائي الذي يقام بكندا، ومهرجان تيلورايد الذي يقام بولاية كولورادو الأمريكية.

وأول الأفلام التي اختطفها "البندقية" والتي ستعرض لاحقاً في تورونتو؛ فيلم الافتتاح "La La Land"، الذي قد يكون من الأفلام القوية لهذا العام، خاصة أن المهرجان له تاريخ مع أفلام افتتاحه وفوزها بأهم جوائز الأوسكار لعدة سنوات على التوالي.

وفيلم الافتتاح لهذا العام هو من إخراج دميان تشازيل الذي نجح في فيلمه الجميل الأول "Whiplash" عام 2013 وحصد ثلاث جوائز أوسكار (أفضل مونتاج، أفضل مزج صوت، أفضل ممثل مساعد لجي كي سيمونز) من أصل 5 ترشيحات.

ومن بين الأفلام اللافتة في المهرجان هذا العام والتي تم اختيارها للتنافس على الأسد الذهبي، فيلم المخرج الأمريكي الشهير تيرينس مالك، وهو وثائقي بصيغة "الآيماكس"، ويحمل عنوان "Voyage of Time".

وقد عمل المخرج الأمريكي على كتابة هذا الفيلم وإخراجه مدة أربعين عاماً، وقد وصف الفيلم سابقاً بأنه "من أعظم أحلام حياته".

ويتناول "Voyage of Time" بحث بداية الكون ونهايته، وتقوم بالتعليق الصوتي للفيلم الممثلة الأسترالية المعروفة كيت بلانشيت.

وجائزة المهرجان الرئيسة هي "الأسد الذهبي" وتمنح لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان، إضافة لجائزة كأس فولبي التي تمنح لأفضل ممثل وممثلة.