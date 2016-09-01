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شاهد:التشيك تكتسح أرمينيا بثلاثية استعدادا لتصفيات المونديال

31/8/2016

أمطر المنتخب التشيكي، اليوم الأربعاء، مرمى ضيفه الأرميني بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين ضمن الاستعدات للتصفيات الأوربية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بروسيا 2018.

وجاءت ثلاثية التشيك عن طريق لاديسلاف كرييتشي، و فاكلاف كادليتش، ويان كوبيك في الدقائق 4 و34 و86.

ويستهل المنتخب التشيكي مشواره في التصفيات بمواجهة أيرلندا الشمالية يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات المجموعة الثالثة بجانب منتخبات ألمانيا، وأيرلندا الشمالية، والنرويج، وأذربيجان، وسان مارينو.

 بينما تلعب أرمينيا في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات رومانيا، والدنمارك، وبولندا، والجبل الأسود، وكازاخستان.

ووفقًا للوائح اللجنة المنظمة للبطولة، يتأهل للمونديال مباشرة أصحاب المراكز الأولى في المجموعات التسع، على أن تخوض أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، الملحق الأوروبي.

وأسفرت مباريات ودية أخرى اليوم عن فوز الدومينيكان على بورتريكو بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها، فازت روسيا البيضاء على النرويج، بينما تعادلت استونيا مع مالطة بهدف لكل منهما.

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