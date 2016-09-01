"زيباري" مطالب بكشف ملابسات تهريب 6 مليارات دولار

وزير المالية العراقي هوشيار زيباري

طالب الادعاء العام العراقي الخميس وزير المالية هوشيار زيباري بالكشف عن هوية الشخص الذي تمكن من تهريب 6,5 مليارات دولار الذي أشار إليه خلال تصريحات صحفية.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية إن "الادعاء العام يطلب رسمياً" من وزير المالية "ايضاح أقواله بخصوص اسم الشخص الذي ذكره في إحدى وسائل الإعلام المحلية بأنه قام"بتحويل 6.5 مليارات دولار إلى حسابه الشخصي" لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقال زيباري الذي يواجه تهديدا بسحب الثقة منه بعد جلسة استجواب في البرلمان في ملفات فساد مالي إن "شخصا واحدا فقط حول ستة مليارات و455 مليون إلى حسابه الشخصي في بنك خارج البلد".

لكن عضو اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري كشف الاسم مؤكدا أنه "حمد ياسر الموسوي صاحب مصرف الهدى".

والموسوي كان مرشحا عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لكنه خسر في الانتخابات.

وقال الجبوري إن "ملف حمد الموسوي اكتشف وتم فتحه في مكتب غسيل الأموال في البنك المركزي الذي كتب تقريره للادعاء العام في مارس/آذار السابق.

وأكد الجبوري "فتح ثلاثة ملفات للاشتباه بتورط مصرفي الرشيد والرافدين في القضية".

ويقود الجبوري حملة استجواب وزير المالية في ملفات فساد، تتعلق بملف مصاريف حمايته وتأثيث منزله وتأجير منزل سكرتيرته بمبلغ كبير، الأمر الذي اعتبره زيباري بمثابة "استهداف سياسي".

لكن زيباري وجه انتقادات للجبوري بخصوص تهريب هذه الأموال قائلا "هذه ملفات حقيقية هذه أموال الشعب أين ذهبت؟"

يذكر أن البرلمان سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد جلسة استجواب حول فساد مالي.

بدوره، قال حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان إن "حمد الموسوي لديه ملفات كثيره بها فساد واضح وهناك تستر عليه من بعض الجهات في البرلمانين السابق والحالي وكذلك في الحكومة".

ويعاني العراق من تدهور واسع في الخدمات خصوصا ملف الكهرباء إثر الفساد المستشري في مفاصل الدولة بإشراف شخصيات تتمتع بنفوذ.

وقد استعان العراق مؤخرا بمحققين من الأمم المتحدة للتحقيق بملفات فساد وأموال تم تهريبها لكنهم لم يباشروا عملهم حتى الآن.