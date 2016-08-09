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فيديو: سقوط طائرة بدون طيار على بلدة عربية في إسرائيل

9/8/2016

أصيب 25 شخصاً بجروح طفيفة، اليوم الثلاثاء جرّاء تحطم طائرة بدون طيار بعد سقوطها في بلدة عربية وسط إسرائيل.

وقالت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية، "أصيب 25 شخصاً بجروح طفيفة اليوم، جراء سقوط طائرة بدون طيار في بلدة زلفا العربية وسط البلاد".

وأشارت الصحيفة أن 13 من المصابين أطفال، دون تفاصيل إضافية.

وتناقل نشطاء من البلدة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة احتراق منزل بالكامل قالوا إنه جراء ارتطام الطائرة الإسرائيلية به بعد سقوطها.

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أي تعليق حول الموضوع حتى الساعة 14.20تغ.

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