شاهد.. يلدرم: 5 ملايين تركي شاركوا في حشد الديمقراطية

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، إن 5 ملايين من المواطنين شاركوا في حشد "الديمقراطية والشهداء" في إسطنبول، وتابع: "سنستمر بالاعتصامات حتى يوم الأربعاء".

وأضاف خلال كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان، الثلاثاء، أنه في 81 ولاية وقف الشعب التركي صفاً واحداً بوجه الانقلابين، موجهاً الشكر لكل أطياف الشعب على صمودهم ضد الانقلاب الفاشل.

وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن يوم 15 يوليو/ تموز أثبت الشعب التركي أن إرادة الشعب أقوى من الدبابات، وتابع: "أغلقنا تماماً صفحة الانقلابات في تركيا بعد إفشال المحاولة الانقلابية".

وأكد على أنه من أمر بقصف البرلمان سوف يتلقى العقاب الذي يستحقه، لافتاً إلى أن الانقلابين كانوا يريدون وضع تركيا في أزمة سياسية واقتصادية لكنهم فشلوا.