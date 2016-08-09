شاهد: كيف تتخلص من النحافة بأبسط الطرق؟

قال خبير الأغذية وعلوم الأطعمة، الدكتور خالد المقدم، إن الحالة النفسية السيئة من أهم العوامل لحدوث مشكلة النحافة لأنها تمنع استفادة البعض من الغذاء الذي يتناولونه.

وأضاف خلال استضافته عبر نافذة "ساعة صباح" على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، إن الحلويات الكثيرة تفقد الأطفال شهيتهم وتتسبب في سوء التغذية ومن ثم النحافة.

وأشار خبير التغذية إلى أن النحافة هي انخفاض وزن الجسم نحو 15% تحت المستوى الطبيعي، ويختلف حسابها من البالغين إلى الأطفال، لافتاً إلى فعالية زيت الزيتون وزيت السمسم للتخلص من النحافة.

وعبر الأقمار الصناعية من عمّان، قالت أخصائية التغذية، الدكتورة عائشة صقر، إن النحافة قد تكون مؤشراً واضحاً لوجود مشكلة صحية عضوية أو نفسية أو نقص فيتامينات معينة.

وأشارت إلى أن أسباب النحافة تختلف بحسب المراحل العمرية بدءاً من الرضاعة وحتى سن البلوغ، ونصحت بالتركيز على النوعية وليس الكمية حتى نتفادى مشاكل الكوليسترول، التركيز على الدهون المفيدة.

وقدم خبيرا التغذية عدة نصائح لتفادي وعلاج مشكلة النحافة، كما قدما قائمة ببعض الأطعمة الصحية والطبيعية للتغذية السليمة، ونصائح أخرى خاصة بالعادات اليومية.