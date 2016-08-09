شاهد: ثمانية يلعبون بـ"قنبلة" في حديقة عامة!

ماذا تفعل إذا ظهر أمامك فجأة طفل يلعب بـ"قنبلة"؟! هذا ما بثته قناة "Just For Laughs Gags" على "يوتيوب" حيث نفذت سيدة وطفلان و5 رجال خدعة طريفة "مقلباً" في المارة بإحدى الحدائق العامة.

ويظهر مقطع الفيديو السيدة -وتقوم بدور الأم- وهي تطلب من أحد المارة الوقوف بجانب طفليها وهما يلعبان الكريكت لحين عودتها من الحمّام، ثم يمر من أمامهم 5 جنود يتدربون ويسقط من أحدهم قنبلة.

ويركض الطفل الصغير نحو القنبلة ويحملها محاولاً استبدالها بكرة الكريكت ويبدأ اللعب بها غير مدرك بخطورتها، مما أثار ذعر المارة الذين هرب بعضهم بعيداً، وآخرون حاولوا إقناع الصغير بخطورتها.

ولكي تتم حبكة المقلب أو الحيلة بدأ الجنود بالصراخ ومخاطبة الطفل في حالة من الحذر والذعر، والاستلقاء على الأرض ووضع اليد فوق الرأس تأهباً لحدوث الانفجار، حين أسقط الطفل القنبلة على الأرض بقوة بدلاً من الكرة، مما زاد المارة رهبة فمنهم من ركض ومنهم من قلد الجنود.