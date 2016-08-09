شاهد: بوغبا ينتقل لمان يونايتد في أكبر صفقة بالتاريخ

عاد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس بطل إيطاليا بعقد لخمس سنوات مع بند يسمح بالتمديد لعام إضافي وفقا لما أعلنه النادي الإنجليزي.

وأعلن يوفنتوس أن قيمة الصفقة تبلغ 105 ملايين يورو (116 مليون دولار) وكشف عن وجود بند بإضافة خمسة ملايين يورو وفقا لشروط تتعلق بالنتائج خلال فترة التعاقد ليصبح بوغبا أغلى لاعب في العالم.

واجتاز ثمن الصفقة المقابل الذي دفعه ريال مدريد والبالغ 100 مليون يورو لضم الويلزي جاريث بيل في 2013.

وقال بوغبا في بيان بموقع يونايتد على الإنترنت "أنا سعيد بالعودة إلى يونايتد. هذا الفريق يحمل مكانا خاصا في قلبي وأنا أتطلع بجدية للعمل تحت قيادة جوزيه مورينيو".

وأضاف "لقد استمتعت بوقتي في يوفنتوس وأحمل ذكريات رائعة في هذا النادي العظيم مع اللاعبين الذين أعتبرهم أصدقائي لكني أشعر أنه قد حان الوقت للعودة إلى أولد ترافورد".

وأصبح بوغبا، 23 عاما، أحدث صفقة لمورينيو بعد ضم المدافع إيريك بيلي والمهاجم زلاتان إبراهيموفيتش وهنريخ مخيتاريان إذ يحاول المدرب البرتغالي تعزيز الفريق بعد توليه المسؤولية خلفا للويس فان جال.

وقال مورينيو "بول واحد من أفضل لاعبي العالم وسيكون عنصرا مهما في فريق يونايتد الذي أريد تكوينه للمستقبل. إنه سريع وقوي ويسجل الأهداف ويقرأ المباراة بشكل أفضل من العديد من اللاعبين الأكبر سنا".

وانتقل بوغبا إلى يوفنتوس في 2012 بعدما تدرج في صفوف الشباب في لوهافر وقبل الانتقال إلى أكاديمية يونايتد في 2009.

وأحرز بوغبا لقب الدوري الإيطالي أربع مرات وكأس إيطاليا مرتين لكنه تعرض لانتقادات بعدما أخفق في ترك بصمة مؤثرة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 أمام برشلونة وكذلك في نهائي بطولة أوروبا 2016 عندما خسرت فرنسا على أرضها أمام البرتغال.

وكان بوغبا وقع على عقد لثلاث سنوات مع يونايتد مع بند يسمح بتمديد العقد لعام آخر وكان أليكس فيرجسون مدرب يونايتد السابق يرغب في تفعيل هذا البند مع اللاعب البالغ عمره 18 عاما لكن بوغبا كان يشعر بالإحباط بسبب مشاركاته القليلة إذ شارك في سبع مباريات فقط مع الفريق الأول ليونايتد وكلها كبديل.