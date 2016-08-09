شاهد: العثور على "تعاويذ" سحرية قديمة في صربيا

يحاول علماء آثار فك طلاسم تعاويذ سحرية محفورة في لفائف صغيرة من الذهب والفضة عثروا عليها بجانب هياكل بشرية دفنت قبل نحو ألفي عام.

وقال ميومير كوراك كبير علماء الآثار في الموقع بشرق صربيا إنه تم استخدام حروف يونانية في كتابة التعاويذ لكن اللغة آرامية.

وعثر على الهياكل العظمية قرب محطة كهرباء كبيرة تعمل بالفحم حيث بدأت عمليات البحث قبل بناء محطة كهرباء أخرى فوق موقع مدينة رومانية قديمة.

وبعد إزالة التربة من على العظام اكتشف فريق كوراك تميمتين مصنوعتين من الرصاص تضمنتا عند فتحهما لفائف من الفضة والذهب المغطاة بالرموز والكتابات.

وقال أحد علماء الفريق إن الهياكل يرجع عمرها إلى القرن الرابع الهجري وتمت قراءة أسماء بعض الشياطين المرتبطة بالمنطقة التي توجد فيها سوريا الحديثة.