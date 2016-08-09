أمريكا تسلم أسلحة جديدة إلى لبنان

سلمت الولايات المتحدة 50 مدرعة عسكرية و40 قطعة مدفعية و50 قاذفة قنابل للجيش اللبناني في إطار دعم قدرات لبنان.

وقالت السفيرة الأمريكية في بيروت إليزابيث ريتشارد أثناء حفل التسليم للجيش اللبناني إن هذا العتاد الذي تُقدر قيمته بنحو 50 مليون دولار يأتي في إطار حزمة مساعدات بلغت حاليا نحو 220 مليون دولار منذ بداية العام الأمر الذي يجعل لبنان خامس أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية.

وكثيرا ما يستعر القتال بين تنظيم الدولة وجماعات أخرى في سوريا في المناطق الجبلية على طول الحدود الشمالية للبنان ويمتد العنف بين الحين والآخر عبر الحدود.

واستهدف ثمانية انتحاريين من تنظيم الدولة قرية في لبنان قرب الحدود السورية الشهر الماضي مما أسفر عن مقتل خمسة وأثار مخاوف من وقوع المزيد من الهجمات.

ويشن مقاتلون من تنظيم الدولة وغيره من الجماعات أيضا غارات كثيرة عبر الحدود حول بلدة عرسال في شمال لبنان والتي اجتاحها المتشددون لفترة وجيزة عام 2014 قبل أن يطردهم الجيش.