البث الحي
منوعات

مقتل مراهق بالرصاص في سان فرانسيسكو أثناء لعبه بوكيمون غو

8/8/2016

مقتل مراهق بالرصاص في سان فرانسيسكو أثناء لعبه بوكيمون غو

قتل شاب يبلغ من العمر 20 عاما رميا بالرصاص على يد مجهول، بينما كان يلعب "بوكيمون غو" خلال تواجده في حديقة عامة بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووفقا لما نشره موقع businessinsider البريطاني، بحسب الشرطة المحلية، فإن الشاب "كالفين رايلى" تعرض لإطلاق النار يوم السبت الماضي في حديقة Aquatic Parkبالقرب من ساحة جيراريلي المشهورة في سان فرانسيسكو، ما أدى إلى وفاته.

وقال أحد أقارب المتوفى الذى كان موجودا معه خلال الحادث: "إنهما كانا يلعبان "بوكيمون غو" عند إطلاق النار عليه، ولم تكن هناك أي مواجهة بينهما، وبينما كان ينشغل رايلى باللعبة، قام مجهول بإطلاق النار من دون سبب ولاذ بالفرار". وأضاف الشاهد "لاحظت أن هناك شخصا ما يراقبنا من أعلى تلة تطل على الحديقة، لكننا لم نعطه أي اهتمام".

وقالت الشرطة، إن الجاني لم يسرق أي شيء من مقتنيات "رايلى"، ولا يعرفوا السبب والدافع الحقيقي وراء عملية القتل حتى الآن، حيث إن الشرطة لا تزال تحقق بملابسات الحادث، وكذلك لا يعرف إذا ما كان هذا الهجوم له علاقة بلعبة بوكيمون غو أم لا. خاصة وأن هناك اهتماما عالميا من الكثيرين بجمع شخصيات البوكيمون من العديد من الأماكن، وهو الأمر الذى خلف عواقب غير مقصودة في الحياة اليومية، حيث أصبح أصحاب العقارات والمحلات يشتكون من اللاعبين الذين يتعدون على ممتلكات الغير والإضرار بها من أجل الإمساك بشخصيات البوكيمون.

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)