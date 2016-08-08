مقتل مراهق بالرصاص في سان فرانسيسكو أثناء لعبه بوكيمون غو

قتل شاب يبلغ من العمر 20 عاما رميا بالرصاص على يد مجهول، بينما كان يلعب "بوكيمون غو" خلال تواجده في حديقة عامة بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووفقا لما نشره موقع businessinsider البريطاني، بحسب الشرطة المحلية، فإن الشاب "كالفين رايلى" تعرض لإطلاق النار يوم السبت الماضي في حديقة Aquatic Parkبالقرب من ساحة جيراريلي المشهورة في سان فرانسيسكو، ما أدى إلى وفاته.

وقال أحد أقارب المتوفى الذى كان موجودا معه خلال الحادث: "إنهما كانا يلعبان "بوكيمون غو" عند إطلاق النار عليه، ولم تكن هناك أي مواجهة بينهما، وبينما كان ينشغل رايلى باللعبة، قام مجهول بإطلاق النار من دون سبب ولاذ بالفرار". وأضاف الشاهد "لاحظت أن هناك شخصا ما يراقبنا من أعلى تلة تطل على الحديقة، لكننا لم نعطه أي اهتمام".

وقالت الشرطة، إن الجاني لم يسرق أي شيء من مقتنيات "رايلى"، ولا يعرفوا السبب والدافع الحقيقي وراء عملية القتل حتى الآن، حيث إن الشرطة لا تزال تحقق بملابسات الحادث، وكذلك لا يعرف إذا ما كان هذا الهجوم له علاقة بلعبة بوكيمون غو أم لا. خاصة وأن هناك اهتماما عالميا من الكثيرين بجمع شخصيات البوكيمون من العديد من الأماكن، وهو الأمر الذى خلف عواقب غير مقصودة في الحياة اليومية، حيث أصبح أصحاب العقارات والمحلات يشتكون من اللاعبين الذين يتعدون على ممتلكات الغير والإضرار بها من أجل الإمساك بشخصيات البوكيمون.