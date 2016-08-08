مصر ترفع أسعار الكهرباء (46) في المئة

وزير الكهرباء المصري

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، اليوم الاثنين، عن رفع أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 17% و46%.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن زيادة أسعار شرائح الكهرباء" ليس لها علاقة" بالمفاوضات الجارية حاليا مع "صندوق النقد الدولي" للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

ولفت شاكر إلى أن الأسعار الجديدة للكهرباء موزعة على 7 شرائح وفق حجم الاستهلاك الشهري.

وأوضح أن الشريحة الأولى لاستهلاك الكهرباء، والتي تقف عند حدود استهلاك 50 كيلووات في الشهر، سيكون سعر "الكيلووات" الواحد فيها "11 قرشاً" بدلاً من "7.5 قروش" بنسبة زيادة تبلغ" 46.6%" بما يعادل 100″ قرش – جنيه مصري".

وهذه الشريحة هي الأعلى من حيث زيارة الأسعار.

أما أقل الشرائح من حيث زيادة الأسعار فهي الشريحة السابعة والأخيرة، والتي يزيد الاستهلاك الشهري فيها عن "ألف كيلووات"، حيث سيكون سعر "الكيلووات" الواحد في هذه الشريحة "95 قرشاً" بدلاً من "81 قرشاً" بنسبة زيادة تبلغ "17%. ".

ويبدأ تطبيق تعرفة الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، اعتباراً من فاتورة يوليو/تموز 2016.

وأشار وزير الكهرباء المصري إلى أن قيمة الاستثمارات بقطاع الكهرباء في بلاده خلال العام المالي 2014 و2015 بلغت 75 مليار جنيه (8.44 مليارات دولار)، بينما تبلغ نحو 52 مليار جنيه (5.8 مليارات دولار) في العام المالي الجاري 2016/2017.